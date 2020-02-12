«الأوراق المالية» تبحث أزمة ضريبة البورصة مع «اقتصادية النواب» الأسبوع المقبل

انتهي الاجتماع الموسع الذي عقدته شعبة الأوارق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، منذ قليل؛ لبحث وطرح حلول أزمة تردي أوضاع البورصة بسبب الضريبة المفروضة على التعاملات اليومية.وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية لـ"الدستور" إن اجتماع الشعبة ناقش عددا من المقترحات لحل أزمة ضريبة البورصة للخروج من الحالة السيئة التي يعاني منها السوق متذ فترة، مضيفا أن الشعبة انتهت إلى تحديد لقاء موسع مع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب الأسبوع المقبل لإطلاعهم على خطورة الضريبة على سوق المال وأثرها السلبي الذي بات يهدد الطروحات الحكومية فضلا عن شرح مفصل للحلول المزمع طرحها على وزير المالية خلال الفترة المقبلة.وأشار عبد العزيز إلى تقديم مذكرة لإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تمهيدا لرفعها لوزير لمالية لإيجاد حل للأزمة وإنقاذ صناعة سوق المال.