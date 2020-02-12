«العمارة ومساحات الحوار».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

يقيم بيت المعمار المصري بمنزل على لبيب- بدرب اللبانة بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، محاضرة تحت عنوان «العمارة ومساحات الحوار: جائزة الأغا خان للعمارة» دورة 2019، يحاضرها فرخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة.وتناقش هذه المحاضرة كيف سعت دورة 2019 لجائزة الآغا خان للعمارة لاختيار ستة مشاريع تطرح العديد من التساؤلات حول الممارسة التقليدية لمهنة العمارة، والأهم من ذلك، كيف تخط هذه المشروعات مسارات ملهمة ومبدعة يمكن للمعماريين والمعماريات من خلالها مواجهة مشكلات الحاضر المجتمعية والتعامل معها بجدية.فرّخ درخشاني هو مدير جائزة الآغا خان للعمارة، وهي واحدة من أقدم وأشهر الجوائز في هذا المجال، وهو مسئول عن العملية التي تستغرق ثلاث سنوات والتي تختتم بمنح جائزة قدرها مليون دولار أمريكي للمهندسين المعماريين والمصممين والمخططين -من بين آخرين- من جميع أنحاء العالم.نظم وشارك درخشاني في العديد من المحافل والندوات الدولية التي تتناول البيئات العمرانية المعاصرة، وقد عمل كعضو لجنة تحكيم في مدارس الهندسة المعمارية في أوروبا وإفريقيا وآسيا وألقى محاضرات على نطاق واسع حول مواضيع تتراوح بين المباني التي يمكن إعادة استخدامها إلى العمارة في العالم الإسلامي. قام أيضًا بوضع تصورات مجموعة من المنشورات والمعارض المتعلقة بالعمارة والتخطيط، أو المساهمة في إنتاجها أو الإشراف عليها، بالإضافة إلى المنشورات التي تصدر كل ثلاث سنوات والتي تضم المشروعات الفائزة بجائزة الآغا خان للعمارة، وظهرت كتاباته في العديد من المجلات المعمارية المرموقة.ومجال التخصص الرئيسي لدرخشاني هو العمارة المعاصرة للمجتمعات الإسلامية، وقد تضمن عمله الاحترافي تصميم وإدارة الإنشاءات لمشروعات الأشغال العامة والبنية التحتية واسعة النطاق، بالإضافة إلى التصميم المعماري في باريس وجنيف.