أوقاف الإسكندرية تنظم محاضرات دينية وثقافية بالمدارس (صور)

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم محاضرات دينية وثقافية في عدد من المدارس تحت عنوان" الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى وحرب الشائعات والفساد".حاضر في هذه الندوات، التي استضافتها مدرسة إسكان الناصرية، الشيخ أحمد عاشور، مدير إدارة العامرية، بمشاركة الشيخ يحيى زكريا، إمام وخطيب بإدارة وسط.وتأتي هذه الندوات والمحاضرات فى إطار سعي الأوقاف لنشر والوعى والثقافة والمشاركة الفعلية فى توعية الناس بما يهددهم من مخاطر، حيث دارت المحاضرات حول خطورة الشائعات وما تسبّبه من قلاقل تؤثر عن أمن المجتمع وسلامته، فقد وضع لنا القرآن الكريم منهاجًا قويما لمحاربة الشائعات،كما تم الحديث عن الرياضة وفضلها وأهميتها فى حياة الشباب، وانها من أفضل الأمور التى يجب على الشباب ان يحرصوا عليها وان يعتنوا بها.وأشاد وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية بالجهود التى يبذلها الأئمة في نشر صحيح الدين والحفاظ على المساجد وإقامة الشعائر.