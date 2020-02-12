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محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الأمن الأوروبي تأسف لأحداث عنف ضد صحفيين في أذربيجان

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، عن أسفها لوقوع أحداث عنف طالت صحفيين يقومون بتغطية الانتخابات في أذربيجان أمس.

وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير في بيان، اليوم الأربعاء، عن أسفه لاحتجازات تمت الليلة الماضية وحوادث عنف وإساءة معاملة للصحفيين خلال مظاهرة ذات صلة بالانتخابات في العاصمة باكو.

وأضاف: أشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال الليلة الماضية وحوادث العنف وسوء المعاملة من قبل ممثلي إنفاذ القانون للصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات العامة"، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول على وجه الخصوص لأن الصحفيين كانوا يتابعون قضايا عامة متعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ودعا ديزير، في بيانه السلطات الأزربيجانية إلى التحقيق بسرعة في هذه الحوادث ومحاكمة جميع المسئولين عنها وتوفير سبل العدل المناسب للضحايا، مشيرا إلى وجوب احترام وحماية حق الصحفيين في ممارسة عملهم بطريقة حرة وآمنة في جميع الأوقات.

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