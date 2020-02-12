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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تعلن استعدادها لتعزيز مهمة الحلف الأطلسي في العراق

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة لتعزيز دور الحلف الاطلسي بالعراق، عبر جزء من مفرزتها ضمن التحالف الدولي ضد الإرهابيين في العراق، الذي تقوده واشنطن، إذا وافقت السلطات العراقية على ذلك.

وقالت وزيرة الدفاع الاسبانية، مارجاريتا روبلس، لدى وصولها الى مقر الحلف الأطلسي ببروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائها في دول الحلف: "إسبانيا تقبل في مرحلة أولى بأن توضع قواتنا المتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف الاطلسي".

ويتوقع أن يوافق وزراء دفاع دول الحلف على تعزيز دور الحلف في العراق، حيث لم يعد الأمريكيون مرحبا بهم بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حلفائه في الحلف الأطلسي، أن يتكفلوا قسما من عمل التحالف الدولي، خصوصا على مستوى تدريب القوات العراقية.

وللحلف مهمة قوامها 500 شخص في العراق مكلفة تدريب القوات العراقية، والمراد هو تعزيز هذه المهمة عبر إحالة قوات الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهابيين، على مهمة الحلف الأطلسي.

ووافقت إسبانيا على ذلك شرط قبول السلطات العراقية بالأمر، وإلا ينخرط جنودها في مهام قتال، بحسب ما أوضحت الوزيرة الاسبانية.

وأضافت الوزيرة: من المهم جدا، أن يكون وجود القوات دائما بالاتفاق مع الحكومة العراقية والمجتمع العراقي، لاننا في مهمة سلام ولسنا في مهمة قتال، موكدة أن المفاوضات جارية، مضيفة، كل المؤشرات تدل على أن الحكومة العراقية ستتخذ موقفا ايجابيا.

ولم تعط السلطات العراقية حتى الآن موافقتها على ذلك.

وكان تم تعليق عمل مهمة الحلف الأطلسي الشهر الماضي، بالتزامن مع تعليق عمليات التحالف الدولي ضد الإرهابيين، وذلك بعد طلب البرلمان العراقي رحيل القوات الأجنبية.

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