وزير الخارجية السعودي وبومبيو يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله - خلال زيارته الحالية لواشنطن - مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.