إيقاف بناء 5 عقارات مخالفة بالإسكندرية

واصل حي ثان المنتزه، اليوم الأربعاء، شن حملاته للتصدي لأعمال البناء المخالفة ومجابهة مخالفات البناء غير المرخص، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحى، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحى، حيث استهدفت الحملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في 5 عقارات بنطاق الحى.وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بالعقار الكائن قبل شارع المرور بطوسون، حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على طن من حديد التسليح، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بالعقار الكائن بجوار سور البحرية خلف الكنيسة، حيث تم فك الشدة الخشبية.كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بالعقار الكائن في شارع 7 المتفرع من شارع 25 الإدارة بطوسون، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بالعقار الكائن أمام شارع الساهر بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من حديد التسليح.واختتمت الحملة بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع المستشارين بمنطقة طوسون، وفك الشدة الخشبية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.