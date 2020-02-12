إزالة 15 «فاترينة» ومغسلة سيارات فى بورسعيد

قال الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، الأربعاء، إنه قاد حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى.أضاف بكري، في تصريحات اليوم، أنه تم المرور على عدة مناطق بامتداد شارع عادل الشربينى، وشارع الأمين، وشارع ستالنجراد، وشارع النصر، وشارع كسرى، وعدة مناطق أخرى، وتم خلال الحملة رفع العديد من الإشغالات المخالفة، كما تم رفع «الكرفانات والفتارين» المخالفة أمام المحلات والكافتريات، وإزالة مغاسل السيارات العشوائية والفروشات والباعة الجائلين بالشوارع لفتح الطرق بإجمالي 15 فاترينة سجائر ومغسلة سيارات.وتابع رئيس حي المناخ ببورسعيد أنه تم التحفظ على تروسيكل للمشروبات للوقوف المخالف وسرقة تيار كهربائي من الأعمدة، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة بمغاسل السيارات المخالفة، وتسليمها لورش الأشغال بالمحافظة.