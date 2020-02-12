افتتاح معرض تشكيلى لـ4 فنانين بمركز سعد زغلول الثقافى



وأضافت الأعصر في تصريح لـ"الدستور": "وهناك لوحات بورتريهات لوالدي ووالدتي وأكثر من موديل، والمعرض كله متنوع ما بين الإسلامي والأوروبي الحديث، لأنني أحب الزخرفة مع تشريح الإنسان.



يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

افتتحت الدكتورة عطيات الجابري، والمخرج عادل الأعصر، منذ قليل، معرضًا لأربع فنانين تشكيليين وذلك بمركز سعد زغلول الثقافي.ويضم المعرض العديد من اللوحات المختلفة للفنانين، محمد تاج الدين، والفنانة إيمان زهران، والفنانة نسمة الاعصر، والفنانة نوال صلاح الدين، وكانا ضيفا شرف المعرض الفنان حسن الأعصر، والفنان الراحل حسانين علي.وقالت نسمة الأعصر إحدى الفنانات المشاركات في المعرض: المعرض جماعي يضم أربع فنانين، أما بالنسبة لي فقد عرضت لوحات تصوير على ورق أو كارتون بخامات مختلفة من أقلام رصاص وباستل على أكواريل على جواش، واللوحات مجموعة من 2012 حتى 2019 وبها مجموعة من أربع قطع اسمها "مجموعة أنوبيس"، لأنه يوجد في بيتنا تمثال لأنوبيس وأنا كررته في اللوحات المختلفة.