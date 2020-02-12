تدفق سياحي على شرم الشيخ بداية النصف الثانى من فبراير

كشف إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، أن النصف الثانى من شهر فبراير الجارى سيشهد زيادة فى التدفقات السياحية على مدينة شرم الشيخ، خاصة بعد إعلان شركة مصر للطيران عن أولى رحلاتها بين شرم الشيخ والأقصر فى 20 فبراير، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود أسواق جديدة في شرم الشيخ.وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة، أن شركة إير كايرو أعلنت تسيير رحلات مباشرة من 5 مطارات مختلفة من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال مارس القادم، كما أعلنت شركة إيزى چيت البريطانية عن تسيير رحلاتها من ميلانو بإيطاليا إلى شرم الشيخ خلال أبريل القادم، كما سيتم استئناف رحلاتها لشرم الشيخ بواقع رحلتين في الأسبوع سيتم إطلاقهما من مطار مانشستر اعتبارًا من 7 يونيو، وستبدأ الرحلات من مطار جاتويك-لندن في 30 سبتمبر، كما ستكون هناك أيضا رحلات إلى مطار الغردقة قريبا.