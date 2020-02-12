الديهي يفضح سقطات الجزيرة وتعاونها مع الإرهاب (فيديو)

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تساؤلًا، لقناة الجزيرة بعد إعلانها نبأ استشهاد عميد بالجيش المصري في شمال سيناء، حيث ذكرت أنه قتل وأنكرت عليه حق الشهادة، قائلًا: "بسأل قناة الجزيرة من أين عرفت بتفجير كمين الجورة؟، ربما قبل حدوثه، وفي نفس توقيت حدوث التفجير كانت تذيع الخبر بفجاجة معهودة" متابعا أنها ذكرت في صياغتها الإعلامية شهداء الجيش بأنهم "قتلى" في سقطة مهنية معهودة من مثل هذه القناة.وأضاف الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أن قطر والجزيرة والتنظيمات الإرهابية، كيان واحد وليس في ذلك شك، مشيرًا إلى أن معركتنا ليست مع مجموعة من القتلة أو المرتزقة فقط لأنهم الطرف الأضعف في منظومة الإرهاب، تنفذ ما يملي عليها بمقابل وعود واهمة بالجنة.