استمرار عرض «ابن عروس» على مسرح ساحل سليم (صور)

لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات العرض المسرحي «ابن عروس» لفرقة قصر ثقافة ساحل سليم المسرحية؛ ضمن عروض نوادي المسرح الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة اسيوط بإقليم وسط الصعيد، وذلك على مسرح قصر ثقافة ساحل سليم يوميا وتستمر حتى 15 فبراير الجاري.المسرحية تقدم نموذج محاكاة لسيرة ابن عروس والذي ولد في قرية مزانة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا ولد شاعر العامية وصاحب المربعات الشهير «ابن عروس» ليمزج الشعر بالحكمة في فن مصري خالص هو «فن الواو» بعد حياة حافلة بدأها لصا وقاطع طريق لينتهي شاعرا وفيلسوفا تتناقل الأجيال حكمه المختزلة في صورة أبيات رباعية الشطرات.العرض من تأليف يس الضو وإخراج همام تمام صالح نايل، بطولة محمد أبو السباع، إبراهيم جرجس، أحمد عبد المنعم، حازم سنوسى عنتر، عبد الهادى نايل خليفة، محمود فراج بحر، محمود عصام، كريم صلاح، هشام عيد، أحمد سامى، آيات أحمد، محمد حسانين، منى كمال، ومحمد نور.