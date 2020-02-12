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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد التزامه بدعم الخبز

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:11 م
مدني عباس
مدني عباس
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أكدت الحكومة السودانية، التزامها بالاستمرار في دعم الخبز، وسط محاولات حكومية لتوفير السلعة بكميات أكبر للسيطرة التكدس أمام المخابز.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن اعتذاره للشعب السوداني، لعدم إنهاء أزمة صفوف الخبز، خلال المهلة التي كان قد حددها، وانتهت الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن هناك جهودًا تُبذل من أجل تنفيذ هذا التعهد.

وقال مدني عباس مدني، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على ضبط الأسواق والأسعار وتنظيمها، وتفكيك التمكين الاقتصادي للنظام البائد، بالإضافة إلى تفعيل قوانين حماية المستهلك، وإنشاء جهاز لحماية المستهلك، ومباحث التموين، لمحاربة الاقتصاد الطفيلي وضبط الأسواق.

وأوضح أن أزمة الخبز تكمن في ضعف الرقابة، وعدم توافر المعلومات الكافية عن المنظومة، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على بناء قاعدة معلومات عن منظومة الدقيق والخبز.

وأضاف أن السودان لديه احتياطات من القمح تكفي حتى شهر مايو المقبل، وأن هناك مساعي لتأمين كميات إضافية تكفي حتى نهاية العام الجاري، لافتًا إلى عقوبات رادعة ستُنفذ ضد أي متلاعب في هذه المنظومة، وأن الوزارة تُخطط لتشغيل مخابز تجارية، خلال 45 يومًا، من الآن، لبيع الخبز بالسعر التجاري للمطاعم والفنادق، عبر استخدام دقيق غير مدعوم.

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