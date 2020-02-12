مفقودون.. ابحثوا معنا عن عبدالعزيز شرف من الإسماعيلية

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد، أملًا في الوصول إليهم.عبدالعزيز شرف عبدالعزيز عبدالجواد، من الإسماعيلية، عرايشية مصر، اختفي يوم الجمعة الماضي، وعثر أهالي على محفظته على كورنيش إمبابة في الجيزة، برجاء من يجده الاتصال على رقم 01114731474.