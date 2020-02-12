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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

مفقودون.. ابحثوا معنا عن عبدالعزيز شرف من الإسماعيلية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:06 م
عبد العزيز شرف
عبد العزيز شرف
رشا نصر
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انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد، أملًا في الوصول إليهم.

عبدالعزيز شرف عبدالعزيز عبدالجواد، من الإسماعيلية، عرايشية مصر، اختفي يوم الجمعة الماضي، وعثر أهالي على محفظته على كورنيش إمبابة في الجيزة، برجاء من يجده الاتصال على رقم 01114731474.

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