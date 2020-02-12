مصر تدين حادث الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنة للجيش الجزائرى

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرًا ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري.وأعرب البيان عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق، مُقدمًا خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدًا رفض مصر الكامل كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.