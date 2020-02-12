ماكرون يوجه دعوة لحفتر لزيارة فرنسا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لزيارة باريس.جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر، اليوم الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو بمقر القيادة العامة بالرجمة، وذلك وفق قناة "ليبيا الحدث".وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما قدّم فارنو خلال اللقاء دعوة رسمية مبعوثة من الرئيس الفرنسي ماكرون لحفتر لزيارة الجمهورية الفرنسية.وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم عن عدم دعمها للأنشطة التي تقوم بها تركيا في ليبيا وإرسال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، مؤكدة تمسكها بمحاربة الجماعات المسلحة.