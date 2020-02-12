مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالبدرشين

شهدت مدينة البدرشين بجنوب الجيزة، حادث مروري مروع، في تصادم ملاكي وسيارة ميكروباص.ولقي رجل مصرعه، وأصيبت زوجته واثنان من أبنائه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية المرازيق بمركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية المرازيق بمركز البدرشين، وبالانتقال تبين أن المتوفى يدعى "جمعة معوض" وزوجته صباح حسين، و2 من أبنائها وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.