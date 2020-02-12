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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مهاجم الترجي السابق: لاعبو الزمالك لا يمتلكون الخبرة الإفريقية
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:41 م
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تحدث سامي العروسي، مهاجم فريق الترجي التونسي السابق، عن مباراة السوبر الأفريقي بين أبناء باب سويقة والزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.
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