حركة تغييرات بين رؤساء مباحث مراكز وأقسام القليوبية

أصدر اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث بعض المراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، حيث تم نقل المقدمين أحمد سامى رئيسًا لمباحث قسم أول بنها، ومحمد غلاب لمباحث قها، وأحمد عبدالمنعم رئيسًا لمباحث مركز بنها.كما تم تعيين محمود إسماعيل، رئيسًا لمباحث مركز شرطة طوخ، وإسماعيل خطاب، رئيسًا لمباحث كفر شكر، ومحمد السعيد، لقسم بنها ثانى، وأحمد سامى عفيفى، ومحمد عشماوى لإدارة البحث بمديرية الأمن، وحسنى بحالو، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية.