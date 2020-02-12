إيران: رد ساحق على أى تحرك إسرائيلى ضد مصالحنا

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد بقوة على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.وقال موسوي، إن إيران ستوجه ردًا ساحقا سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة.ويتهم مسئولون إيرانيون إسرائيل بشن هجمات على قوات عسكرية في سوريا متحالفة مع طهران.