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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التدخل السريع» ينفذ مسنا بلا مأوى ويعيده لأهله فى الفيوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:39 م
التدخل السريع
التدخل السريع
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة التعامل مع البلاغ الوارد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ حول وجود رجل مسن مريض بلا مأوى يفترش الرصيف بمركز قليوب محافظة القليوبية.

وتوجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى فتح الباب س ع، ويبلغ من العمر ٧٣عاما مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل فى جمع الخردة وهو غير متزوج وترك أهله منذ عشر سنوات، واستقر بمركز قليوب وكان يتردد عليهم خلال هذه الفترة ولم يعلموا عنه شيئا منذ سنتين.

وتبين للفريق أنه يعاني من بعض الالتهابات والقرح بقدمه ووجده الفريق في حالة إعياء شديد، ما أعجزه عن العمل وكسب عيشه.

ونسّق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال المسن بإحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى المنيرة العام وخضع لفحص طبي شامل وحجز بالمستشفى.

وتابع الفريق، حالة المسن وخضوعه لعملية جراحية عاجلة وتحسنه بالعلاج المكثف، حيث تماثل للشفاء.

ونجح فريق التدخل السريع في التوصل لأهل المسن بناء على ما أسفرت عنه دراسة حالته واستلموه من المستشفى وأقروا بحسن رعايته.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.

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