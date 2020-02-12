علاء المرضى نقيبًا للموسيقيين بالإسكندرية

فاز علاء المرضى، بمقعد نقيب الموسيقيين في الإسكندرية بعد منافسة كبيرة مع محمد المحلاوى على لقب النقيب.وقال المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين علاء عامر لـ"الدستور"، إن منصب النقيب ذهب للمرضى، ويتم الآن فرز الأصوات الخاصة بأعضاء المجلس.وشهدت انتخابات نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، إقبالًا كثيفًا على لجان الاقتراع المنعقدة بمقر مسرح عبدالمنعم جابر وسط المحافظة، لاختيار مجلس النقابة الفرعية.وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية للمهن الموسيقية بالإسكندرية، 12 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس بالإضافة إلى مرشحين اثنين على مقعد النقيب.وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية الفرعية، تحت إشراف قضائي، وتواجد شرطي لتأمين عملية التصويت، التي من المقرر أن انتهت في الخامسة مساء، تليها عملية الفرز.