شيماء الشايب تطرح برومو «أنا مش مجروحة» عبر «يوتيوب»

حد الكمبوندات الخاصة.

طرحت المطربة شيماء الشايب برومو كليب "أنا مش مجروحة"، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".الأغنية من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس وماستر ماهر صلاح، وتم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها مؤخرا.وقالت "الشايب": الكليب سيتم طرحه الخميس بمناسبة عيد الحب، وهو يمثل حالة جديدة بالنسبة لها ويقدمها في ثوب جديد.وأضافت: أتعاون في الكليب مع المخرج محمد لطفي وتم تصويره على مدار يومين، ما بين شوارع أ