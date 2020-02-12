تجديد حبس عاطل قتل جاره فى البساتين

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره "المنجد" لرش المياه في عرب المعادي بدائرة قسم البساتين.وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا بوجود جثة شاب بالعقد الثالث من العمر، بمنطقة عرب المعادي، وانتقل الرائد أحمد مصلح، معاون المباحث، إلى مكان الحادث.وتبين بالفحص وجود جثة شاب يدعى "م. ف"، منجد، مصاب بطعنة نافذة وكشفت التحريات، عن أن وراء الحادث جاره ويدعى "ح. م"، وأن سبب الحادث قيام المتهم برش المياه من شرفة شقته على محل التنجيد ملك الضحية، ما أدى لنشوب مشادة كلامية وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي، وقام المتهم بطعن جاره بسلاح أبيض، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.