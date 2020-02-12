مخزونات البنزين فى الساحل الشرقى لأمريكا ترتفع لأعلى مستوى

أفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 67.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير2019.وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين في منطقة الغرب الأوسط زادت بواقع 121 ألف برميل إلى 58.8 مليون برميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ فبراير 2019.