منتدى نوت يفتتح فعالياته فى مهرجان أفلام المرأة بأسوان

افتتح، الأربعاء، منتدى نوت فعاليته ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتى تقام خلال الفترة من 10 - 15 فبراير الجاري.وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في افتتاح المنتدى إن عزة كامل تعد مدافعة كبيرة عن المرأة، وتبذل جهودًا جبّارة من أجل المرأة، لكن في الظل، وعلى المنتدى أن يستمر في الدفاع عن حقوق ومكتسبات النساء.كما اتفقت معها في الرأي نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قائلة، إن منتدى نوت كان حلمًا وتحقق بفضل عزة كامل إلى واقع نفخر به جميعًا.وقالت أمل الباشا، إن ظاهرة زواج الطفلات متفشية في اليمن والجمعيات النسوية كانت تقدم خدمات نسوية تقليدية مثل تعليم الكورشيه، ولكن بعد مؤتمر السكان والتنمية في بكين حدث تحول في مفهوم عمل هذه الجمعيات، وبدأنا بطرح هذه المفاهيم ولكن قوبلنا بمواجهة من التيارات الدينية هناك.أضافت الباشا أن عزة جاءت إلى اليمن وشاركتنا في "دسترة" حقوق النساء ونجحنا في دفع التصويت ضد زواج الطفلات ومشاركة النساء بالمشاركة في كافة السلطات والمناصب، لكن جاءت الحرب وتوقف كل شىء.