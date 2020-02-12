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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:24 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون مع اتحاد البنوك وi-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة، كما أن التحول الرقمى هو المستقبل فى الاقتصاد الرقمى.

جاء ذلك خلال احتفالية جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد كفافى رئيس شركة i-score "الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك.

وأضاف الوزير، أنه حتى يمكن إنجاز ذلك الأمر الذى يحتاج بنية أساسية فى شبكة الاتصالات مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى، وأنه كان فى الماضى كل سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى، كما أنه جار حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلًا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة، كما أن التحول الرقمى سيعمل إحداث طفرة سواء فى التجارة الإليكترونية من خلال البنية الأساسية المعلوماتية الموجودة.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.
وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا
وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا

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