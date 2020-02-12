«أحوال»: أردوغان يعتزم إنشاء مناطق عازلة جديدة فى سوريا

كشف موقع «أحوال» التركي مخططات الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في سوريا بعد خسائره الكبيرة.وقال الموقع إن أردوغان يعتزم إنشاء مناطق عازلة جديدة تمتد إلى آخر محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا لمنع مزيد من اللاجئين السوريين من الفرار إلى تركيا وسط توترات متصاعدة في المنطقة.وقال فابريس بالانش، زميل في مركز الأبحاث في واشنطن معهد "الخطة التركية الحالية تتمثل في إنشاء منطقة عازلة بعمق 32 كيلومترًا من نهر دجلة في شمال شرق سوريا وصولًا إلى إدلب ثم نقل أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين إلى هناك".وفقدت تركيا 13 جنديًا في غضون أسبوع، مما تسبب في تصاعد التوترات في إدلب، وفرار الملايين من السوريين باتجاه تركيا.وقال بلانش إن ثلاثة أرباع هؤلاء اللاجئين سيكونون أكرادا، الذين من المحتمل أن يفروا إلى العراق حيث توجد لديهم مجموعات هجرة ستنقلهم إلى أوروبا.وأضاف: "يعتقد أردوغان أن تهديد موجة اللاجئين الجديدة كبير بما يكفي لدفع أوروبا إلى قبول وتمويل مخططه بإنشاء منطقة آمنة في سوريا".