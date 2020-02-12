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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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عثر مواطنون في اسكتلندا على هيكل عظمي غريب، قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية «كيارا» التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا.

وحسبما أفاد موقع «ديلي ميل» آثار الهيكل العظمي للمخلوق الغريب، الذي عثر عليه الأحد على ساحل أبردينشاير، الفضول، بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعرفة ماهيته.

واعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، وأشار البعض مازحا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس" أو "وحش لوخ نس" الشهير في اسكتلندا.

الغريب في الأمر، أنه حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكا حيال هذا المخلوق، حيث قال دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين إنه يحتاج إلى مزيد من المعلومات.

وأضاف في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: للأسف من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي، مشددا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما أثار الهيكل الغريب جدلا بين المتابعين، فقال جيمس تريبينجتون: إن المخلوق يشبه الحوت القاتل "أوركا" إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

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