الأمم المتحدة: مصر تسهّل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا

نظمت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ورشة عمل تدريبية لمدة 3 أيام حول أداة التخطيط والتقييم المدمجة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة- في بيان اليوم الأربعاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة هى تطبيق على شبكة الإنترنت تموله اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويهدف إلى تلبية حاجة البلدان الإفريقية إلى إدماج كل من أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030) وأجندة 2063، لتنمية إفريقيا في خططها التنموية الوطنية.وقالت هويدا بركات، مسئولة وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية: "بفضل أداة التخطيط والتقييم المدمجة، من الممكن تسهيل المواءمة بين الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة في مصر وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك أجندة 2063 الإفريقية، على مستويات ثلاثة: الغايات، الأهداف والمؤشرات. وبالتالي، فإنها تتيح لنا القيام بالتتبع، ومعاينة أداء مصر في إطار الأجندات الثلاث، وإجراء مقارنات مع بلدان أخرى. إنه أيضًا برنامج ديناميكى يلبى احتياجات المستخدمين".وأضافت بركات، أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة ستدعم التتبع والتقييم على المستوى دون الوطني ببيانات مصنفة أمر مثير للإعجاب وسيسهل إجراء المزيد من التحليلات المتعمقة. علاوة على ذلك، فإن وظيفة التنبؤ بالأداء الوطني مثيرة للاهتمام ومفيدة للغاية بما أنها ستسهل تحديد مجالات العمل ذات الأولوية على المستوى الوطني.بدوره، قال أحمد العوا، مسئول الوحدة الاستشارية الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: لقد كانت هذه الورشة فرصة لتقديم أداة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا للتخطيط والتقييم المدمجة إلى المسئولين المكلفين بالتخطيط في مصر، باعتبارها أداة تلبى حاجة البلدان الإفريقية إلى اعتماد ودمج كل من برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030، وأجندة 2063، في خططها التنموية الوطنية.وأضاف: "ستدعم أداة التخطيط والتقييم عمل مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندة 2030 وأجندة 2063 الذي يقوم به المسئولون عن التخطيط، وتيسر متابعتها في تقارير التقدم المحرز من جانب مصر للتحقيق المتناسق لأهداف وغايات ومؤشرات خططها التنمية الوطنية وأجندتَى التنمية".وتستند أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، إلى 17 من أهداف التنمية المستدامة التي تجمع 169 هدفًا و232 مؤشرًا تغطى مجالات متنوعة، مثل التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حماية البيئة.فيما قال مولا هونيغناو أسمار الإحصائى باللجنة الاقتصادية لإفريقيا: "حتى عام 2019، كان لدى 8 بلدان أفريقية فقط (أوغندا، تنزانيا، توغو، جنوب أفريقيا، غانا، مصر، ملاوي والنيجر) 140 مؤشرًا أو أكثر، من إجمالي 232 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة".وتحدد أجندة 2063 التي أطلقت في عام 2013، عدة مراحل لكي تحقق المنطقة بحلول عام 2063 رؤيتها "لإفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، يديرها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية".باستخدام أداة التخطيط والتقييم المدمجة، ستكون مصر قادرة على تسهيل تقييمها للتقدم المحرز، سواء في تنفيذ كل من أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، إن أهداف وغايات ومؤشرات الأجندتين مدمجة فى البرنامج، يمكن المستخدمين من تقييم مستوى التوافق بصريًا وبنقرة واحدة.وتتضمن الأداة أيضًا لوحات معلومات مدمجة تتيح عرض معلومات موجزة عن توافق البلدان والأداء في تنفيذ الأهداف والغايات الوطنية، طبقًا لأجندة 2030، وأجندة 2063، حسب بول مبوكا، الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.يذكر أن ثماني عشرة دولة إفريقية استفادت من تدريب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في أداة التخطيط والتقييم المدمجة منذ عام 2019، وفي الأشهر المقبلة، ستتم تغطية بلدان أخرى بما في ذلك تونس والسنغال والسودان وكوت ديفوار والمغرب وموريتانيا.