«القومي للمرأة» يهنئ يسرا لاختيارها ضمن لجنة تحكيم الأوسكار

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الفنانة الكبيرة يسرا لمشاركتها ضمن لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ92، المقامة على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا في أهم حدث فني سينمائي على مستوى العالم، مؤكدة أنها كانت مبعث فخر جموع الشعب المصري لتمثيلها مصر والفن المصري والمرأة المصرية أفضل تمثيل خلال الحفل، وتقدمها لجنة التحكيم خلال المرة الأولى التي تشهد مشاركة عربية في لجان التحكيم، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، متمنية لها المزيد من النجاحات فى مسيرتها الفنية.