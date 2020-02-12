رئيس مجلس السيادة السودانى يبحث مع مسئولة أممية سبل دعم المرحلة الانتقالية

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع روز ميري دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، بحضور نيكولاس هيثوم، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، سبل دعم المرحلة الانتقالية.وقالت المسئولة الدولية، في تصريح صحفي عقب اللقاء: إنها عقدت لقاءً بناءً مع رئيس مجلس السيادة، تناول قضايا الفترة الانتقالية وسبل دعم الأمم المتحدة لمشروعات الفترة الانتقالية.وأكدت التزام المنظمة الدولية بتقديم كل ما من شأنه تسهيل إنجاز هذه المشروعات، معربة عن تهانيها الخاصة للشعب السوداني، بما حققه من نجاحات سياسية.