انتشال 6 جراء حادث انهيار رملي بينهم 3 وفيات بالكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها تعاملت على الفور مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني تعرض له عشرة عمال؛ حيث تم حتى الآن انتشال ستة منهم، بينهم ثلاث وفيات.وأضافت الإطفاء الكويتية في بيان صحفي، أن فرق الانقاذ مازالت تواصل عملها لإخراج بقية العمال المحشورين تحت الرمال.وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة.