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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندى مهاجما الحوينى: تسببت فى جرائم قتل وانتهاك عرض الأمة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:19 م
الجندي
الجندي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين هم طائفة باعت ضمائرها وقلوبها وعقولها ودينها لمشايخ وثقت فيهم وحذت حذوهم، لافتًا إلى أن المنهج السلفي نفسه مختلف عن اعتقاد السلفيين، حيث إن كل منهج له سلف، فهناك سلفية الطب وسلفية الكيمياء.

وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أصحاب المنهج السلفي هم الذين أنجبوا كل حركات الانحراف السياسي الإسلامي، حيث نسبوه إلى الإسلام زورًا وظلمًا، وأفسدوا في الأرض وحرضوا الشعوب وهدموا الدول وتطاولوا على الثوابت والأوطان، مؤكدًا أن كل شيء مؤذ فعله السلفيون.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ذات السياق، أنه ليس كل اعتذار مقبول مستشهدًا بالآية القرآنية الكريمة "قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم"، مؤكدًا أن بعض الاعتذارات ليست مقبولة لأن وقتها انتهى وليس لها قيمة، لافتًا إلى أنها تكون اعتذارات من أجل مجد شخصي، وهذا النوع مرفوض بحسب الجندي.

واستكمل الجندي في معرض حديثه عن السلفيين وبالتحديد الشيخ أبو إسحاق الحويني، قائلا إنني فوجئت بالأمس بمقطع فيديو لداعية سلفي يقولون عليه في مصر إنه أعلم أهل الأرض في علم الحديث، وكان يعمل مرشدًا سياحيًا وهو من مدينة كفر الشيخ وهو رأس السلفيين في بلدنا المنكوبة بهذه الأشكال الضالة.

واستطرد الجندي: أن هذا الداعية اعترف بكلام "أثار حفيظته وغيظه"، حيث قال الداعية المقصود "إنني اعترف بأنني كنت مخطئا في البداية وأنني أخطأت في قياس الأمور لأنني كنت أحب الشهرة" ليؤكد الجندي أن هذا الداعية الذي يعترف بخطئه الآن أفتى بقتل مرتكب الكبائر، وهذا يعني قتل شارب الخمر والزاني وغيرهما وفق مفهوم الداعية السلفي المشار إليه في كلام الشيخ خالد الجندي.

وذكر الجندي، أن الداعية السلفي المشار إليه مصاب بحالة تضخم وحب ذات غير طبيعية، حيث إنه يعتقد أن كل الناس كفرة وفسدة ومنافقون وجهلة، ثم يأتي بعد ذلك ويقول إنه اعتذر معلقا: "هو عايز المجتمع يمشي وراه سواء أخطأ أو اعتذر".

ووجه الجندي سؤالًا إلى الداعية السلفي الشهير المشار إليه في معرض حديثه عن السلفيين، "من يدفع فاتورة فتواك؟ من يدفع فاتورة كل أم فقدت ابنها اللي اتقتل علشان كان مرتكب كبيرة من وجهة نظرك أنت وأتباعك؟ من يدفع فاتورة كل كنيسة أحرقت باسمك؟ من يدفع فاتورة أمة انتهك عرضها؟".

يذكر أن الإعلامي نشأت الديهي أذاع، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو مسجل للداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، يعترف فيه بأنه كان مخطأ في البداية وأخطأ في قياس الأمور.

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