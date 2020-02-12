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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شباب المصريين الأحرار يكرمون محافظ أسيوط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:34 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
إسلام نصير
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كرم شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط، المحافظ اللواء عصام سعد، على هامش مشاركته في الملتقى التوظيفي الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع القوى العاملة لتوفير ٣٠٠٠ فرصة عمل.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومباشرة النائب جمال عباس أمين الحزب بأسيوط.

وقال محمد أبوعين أمين شباب الحزب بأسيوط، إن الحزب يتعاون بقوة مع الأجهزة التنفيذية لخدمة الوطن، ويحرص على تكريم القيادات المتميزة التي تخدم الوطن بكل طاقتها.

وأوضح أمين الشباب أن اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب تجاوز مرحلة وضع الرؤى إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدى إلى زيادة ثقة الشباب بالدولة المصرية والقيادة السياسية.

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