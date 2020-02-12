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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تحصل على 3 جوائز علمية على مستوى القارة الإفريقية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:28 م
جوائز علمية على مستوى
جوائز علمية على مستوى القارة الإفريقية
سيد ابراهيم
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حصلت «الدستور» على قائمة أسماء الحاصلين على جوائز التميز العلمي والبحث العلمى على مستوى القارة الإفريقية فى العلوم الأساسية التكنولوجية والابتكارات التى تقود التنمية فى قارة إفريقيا، والتى تم الإعلان عنها رسميًا، أمس، بأديس أبابا.

وتمنح الجائزة الإفريقية على مستويين:
المستوى الأول وهو على مستوى القارة الإفريقية في العلوم الأساسية الابتكارية والتكنولوجية التي تخدم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وقيمتها ١٠٠ ألف دولار لكل فائز، وحصل عليها هذا العام كل من البروفيسور أحمد الصباغ من جمهورية مصر العربية، والبروفيسور العبدلي أشلي من تونس.
أما المستوى الثاني من الجائزة، وهو على المستوي الإقليمي وقيمتها ٢٠ ألف دولار، وهي تعطى للمرأة فقط على مستوى خمسة قطاعات إقليمية في القارة الإفريقية وفاز بها كل من:
الدكتورة ألطاف حليم ماهر من المركز القومى للبحوث مصر
الدكتورة مها ناصر علي من كلية الصيدلة جامعة عين شمس مصر
الدكتورة لوزيتي ليون كويكيمور.. من جنوب إفريقيا
الدكتورة بيس شندم بابالولا من نيجيريا

وحصدت مصر خلال هذه الجوائز العلمية 3 جوائز، واحدة على المستوى القارى واثنتين على المستوى الإقليمي، وتعد هذه الجوائز قيمة علمية تضاف لعلماء مصر الأجلاء الذين يرفعون علم مصر إفريقيًا وعالميًا لتميزهم العلمي فى كل المجالات، ومنها أهم جائزة إفريقية عن البحث العلمي ذات المردود الاقتصادي والابتكارات المتميزة التي ساعدت وتساعد على التنمية في جميع دول إفريقيا.

ويعد الحاصل على أكبر جائزة قارية فى جوائز التميز العلمي واحدًا من العلماء المصريين فى مجالات البحث العلمي والاستخدامات البترولية وصاحب مدرسة تحويل البحث العلمي فى مصر إلى مردود اقتصادي قومي، فهو الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول السابق ونائب رئيس مركز خدمات وتطوير الكيماويات بالمعهد، ورئيس وحدة رفع الحصيلة البترولية على المستوي النصف صناعي بالمعهد.
وحاصل على دكتوراة العلوم (D.Sc) في الكيمياء الفيزيائية التطبيقية – قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة الزقازيق "بانوراما استخدام المواد ذات النشاط السطحي في صناعة البترول" بتوصية الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء ومحكمة في ثلاثة جامعات عالمية.
دكتوراه فلسفة العلوم كيمياء من قسم الكيمياء - كلية العلوم – جامعة الأزهر تحت عنوان "تخليق بعض المواد ذات النشاط السطحي وإستخدامها في تكنولوجيا إزالة التلوث"
ماجستير في العلوم – قسم الكيمياء- كلية العلوم – جامعة الأزهر تحت عنوان "دراسة علي التوتر البين سطحي لبعض المواد ذات النشاط السطحي"
بكالوريوس العلوم: قسم الكيمياء - كلية العلوم – جامعة الزقازيق.
نشر له أكثر من 250 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية ذات معامل تأثيري كبير.
حصل على عدد 13 براءة اختراع تطبيقية يطبق منها 4 براءات في قطاع البترول المصري لإنتاج كيماويات حقول البترول البديلة عن المستورد لتوفير العملة الصعبة ولتعزيز المنتج المحلي.
ألف 12 كتابا علميا متخصصة مع أخرين.
حصل على دكتوراه العلوم (D.Sc) في الكيمياء الفيزيائية التطبيقية – قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة الزقازيق "بانوراما استخدام المواد ذات النشاط السطحي في صناعة البترول" بتوصية الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء ومحكمة في ثلاثة جامعات عالمية.
حصل على جائزة التميز العلمي من أكاديمية البحث العلمي المصرية عن براءة اختراع مصرية رقم 24558 في كسح كبريتيد الهيدروجين من الزيت الخام والغاز الطبيعي في 2017 لتحسين المنتج البترولي.
حصل على الجائزة الذهبية من منظمة وايبو العالمية للملكية الفكرية عن اختراع كاسح كبريتيد الهيدروجين من الزيت الخام والغاز لتحسين المنتج القومى على نفس براءة الاختراع في 2017.
حصل على جائزة عبدالحميد شومان للباحثين المميزين العرب في حقل الكيمياء الفزيائية التطبيقية عام 2019.
حصل علي جائزة كواما نيكوروما من الاتحاد الإفريقي للعلماء الأفارقة المميزين على مستوى القارة الإفريقية في مجال الكيمياء الفيزيائية التطبيقية لعام 2019.
أول من أسس قواعد تطبيق نظرية تكلفة الفرصة البديلة – واقتصاد المعرفة عندما كان رئيسًا لمعهد بحوث البترول المصري في الفترة من 2008 حتى 2018، والتي نقلت البحث العلمي النمطي إلى البحث العلمي التطبيقي ذات المردود الاقتصادي والذي يوفر على قطاع البترول سنويًا ما يقرب من مليار جنيه بنظرية تكلفة الفرصة البديلة.

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