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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

18 فبراير.. جودة عبدالخالق يناقش «من الميدان إلى الديوان»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:22 م
«من الميدان إلى الديوان»
«من الميدان إلى الديوان»
آلاء حسن
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تستضيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ندوة لمناقشة كتاب «من الميدان إلى الديوان» للدكتور جودة عبدالخالق، والصادر عن دار الشروق للنشر، وينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، بقاعة ساويرس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تناقش الكتاب الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بالكلية، وتدير الندوة الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة المركز.

«من الميدان إلى الديوان»، هو سيرة ذاتية، يقول عنه الدكتور جودة عبدالخالق: هذا الكتاب هو خلاصة تجربتى وزيرًا فى الحكومات الأربع التى تحملت المسئولیة إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالیة التى أعقبت ثورة ینایر 2011.

والكتاب يعرض تجربة فريدة لها خصوصيتها من حيث التوقيت، فهو يتناول الثمانية عشر شهرًا الأصعب في حياة المجتمع المصري، من مواطنين ومسئولين وكل الأطراف.

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