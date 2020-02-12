اجتماع بين الأزهر و«الأوقاف العمانية» لبحث التعاون المشترك

عقدت اللجنة العلمية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، اجتماعًا بمشيخة الأزهر، في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، ودراسة ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية.وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات التى عقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير الجاري، آخر المستجدات على الساحة الدينية والعلمية، وسبل معالجة القضايا المعاصرة التي تواجه الأمة وتتطلب تنسيقًا مشتركًا من جانب العلماء والمتخصصين في العلوم المختلفة، واتفق الجانبان على زيادة مستوى التعاون العلمي والدعوي في مجالات النشر والطباعة والترجمة، بالإضافة إلى تنظيم دورات علمية للطلاب والأئمة العمانيين.حضر جلسات الاجتماع من قبل مؤسسة الأزهر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسفير عبدالرحمن موسى، مستشار العلاقات الخارجية وشئون الطلاب الوافدين، والشيخ ياسر الفقي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة، والأستاذ حمزة عبدالحميد، الأمين العام المساعد للثقافة.كما حضر من الجانب العماني الشيخ أحمد بن سعود بن سعيد السيابي، الأمين العام بمكتب المفتي العام، والدكتور سالم بن هلال بن سالم الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد بمكتب وزير الأوقاف والشئون الدينية، وزياد بن طالب بن سعيد المعولى، مستشار الوزير بكلية العلوم الشرعية، والدكتور أحمد بن سالم بن سليمان الإسماعيلي، المستشار الإداري بمكتب وزير الأوقاف والشئون الدينية، وبدر بن سعود بن ناصر الدغيشى، ومحمد بن أحمد بن سعيد السلماني، مدير إدارة المساجد والأوقاف بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.