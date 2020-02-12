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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض مسقط الدولي للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:15 م
معرض مسقط الدولي
معرض مسقط الدولي للكتاب
وكالات
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تستعد سلطنة عمان لإطلاق دورة استثنائية من معرض مسقط الدولي للكتاب في فبراير الجاري، تواكب اليوبيل الفضي للمعرض والاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للبلاد.

وطبقا لتقليد يتبعه المعرض منذ عدة سنوات باختيار إحدى بقاع السلطنة لتسليط الضوء عليها وإبراز تراثها الثقافي وعاداتها والتعريف بأهم مبدعيها اختيرت محافظة مسندم "ضيف شرف" الدورة الجديدة.

تقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطة عمان، وهي مقصد سياحي شهير، وتضم أربع ولايات هي خصب وبخاء ودباء ومدحاء.

وقال المدير العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مسندم ورئيس لجنة الفعاليات بالمعرض سيف بن مبارك بن صالح الجلنداني في اجتماع تحضيري: إن اللجنة المنظمة أعدت برنامجا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون التشكيلية إضافة إلى عرض لوثائق ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.

يقام المعرض في الفترة من 22 فبراير، إلى الثاني من مارس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وكان المعرض استقطب في دورته السابقة أكثر من مليون زائر بحسب الإحصاءات الرسمية.

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