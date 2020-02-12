«المتحدة» تطلق برنامج «أتوبيس السعادة» على «دي إم سي» العامة

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التحضير لبرنامج "أتوبيس السعادة"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة "دي إم سي" العامة، وذلك في إطار سياسة تطوير المحتوى التي تنتهجها الشركة.أحمد يونس في هذا البرنامج، يصطحب مجموعة من الشباب في أتوبيس لزيارة إحدى القرى الأكثر فقرًا، وذلك لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية لأهل القرية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لدعم الأسر الأكثر فقرًا والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للشركة المتحدة، إن البرنامج يحتوي على الكثير من المفاجآت ويهدف أيضًا إلى توظيف طاقة الشباب في الأعمال الخيرية، وذلك بعد أن قرر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المجموعة، استيعاب النشاط الخيري الذي يقوم به أحمد يونس في إطار برنامج تليفزيوني.وسيشارك في هذا البرنامج، شباب من مختلف الطبقات المجتمعية كما سيجرى فتح باب التطوع للعمل ضمن فريق البرنامج، كما أكد المهندس حسام صالح، أن محمود مسلم رئيس قنوات دي إم سي، قد أتاح كل الإمكانات للبرنامج.