«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

أطلقت تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، بالتزامن مع "يوم الإنترنت الآمن" اختبار معلومات على تطبيقها لدعم هذه الفعالية السنوية وتعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن، وقدمت منصة الفيديوهات، الأكثر شعبية على مستوى العالم، عددًا من النصائح والإرشادات للتوعية حول أمن وسلامة الإنترنت للملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم.أصبح "تيك توك" الوجهة الرائدة والمنصة الأساسية للفيديو القصير على الهاتف المحمول، وذلك بهدف تحفيز حسّ الخيال والإبداع والمعرفة، ومشاركة اللحظات الجميلة حول العالم، ليصبح تطبيق "تيك توك" هو موطن للتعبير الإبداعي، من خلال مقاطع الفيديو التي تخلق تجارب حقيقية وملهمة ومبهجة، ولأن ثقافة المرح والإبداع هي جزء لا يتجزأ من نسيج الثقافة المصرية، يتيح التطبيق للمصريين من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتصوير ومشاركة اللحظات الهامة في حياتهم مباشرة عبر هواتفهم الذكية.وانضم العديد من المشاهير بالفعل إلى التطبيق بمن فيهم تامر حسني، محمد هنيدي، حمادة هلال، حكيم، أحمد سعد، مي عمر، أماني كامل، سليمان عيد، دانا وميس حمدان، كريم محمود عبد العزيز، كريم محسن، محمود الليثى، ريم سامى، أيتن عامر، خالد سليم، وشيرين عبد الوهاب وغيرهم.وتلعب "تيك توك" من خلال مشاركتها السنوية في يوم الإنترنت الآمن، دوراً أساسيًا في زيادة الوعي لدى المستخدمين عن إدارة حضورهم عبر الإنترنت والمحتوى الخاص بهم، وتستعرض التحديات الخاصة بمجال السلامة على الإنترنت اليوم، ودور مطوري مواقع التواصل في المساهمة في إيجاد حلول لها، يسلط الاختبار التي أجرته "تيك توك" الضوء على موضوعات مختلفة من بينها نصائح حول عدم مشاركة بيانات الحساب، والتوعية ضد التصيّد والاحتيال، وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة من إعدادات الأمان في "تيك توك".ومن جانبه، أشار هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" شمال إفريقيا، أن مشاركة "تيك توك" في يوم الإنترنت الآمن تعكس جهود المنصة الإلكترونية المبذولة لتوفير بيئة آمنة وإيجابية في تطبيقها، لتمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة محتوى خاص بهم بلا ضرر، مشيرًا إلى التزام "تيك توك" بالحفاظ على أمان المجتمع، وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من إدارة وجودهم على الإنترنت بشكل مستقل، بل والتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي وحر.أضاف كامل "يعد توفير مناخ إيجابي وآمن أولوية لدى "تيك توك"، حيث نتبع فيها عددًا من التدابير الخاصة لحماية المستخدمين من سوء الاستخدام، كما تساعد إرشادات "تيك توك" المستخدمين في فهم دواعي فرض قيود محددة وتسلط الضوء على نوع المحتوى والسلوك غير المقبول على التطبيق".تدعم إرشادات "تيك توك" الحصول على رفاهية رقمية بدون التعرض إلى التنمر الإلكتروني، كما يوفر التطبيق إمكانية حظر المحتوى الذي يدعم أو يشجع العنف أو الكراهية بأي شكل من الأشكال الضارة وغير المقبولة اجتماعيا.وقد أصبح "تيك توك" في مصر، من خلال أدواته سهلة الاستخدام، منصة شعبية وواسعة للابتكار والتعبير عن المواهب على الإنترنت، يعرض فيها مجموعة واسعة من المحتوى المحلي من مختلف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وخاصةً مصر.