سوريا: أردوغان شخص منفصل عن الواقع

اعتبرت سوريا، أن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستهداف القوات السورية في "كل مكان"، تنم عن كونه شخص "منفصل عن الواقع"، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في الخارجية، اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، قوله: "يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى".وتشهد محافظة إدلب في شمال غرب سوريا منذ عشرة أيام توترًا ميدانيًا قلّ مثيله بين أنقرة ودمشق، تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين، آخرها الإثنين.