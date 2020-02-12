«ميدور» للبترول تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٦٠%

قال المهندس جمال القرعيش، رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» أن الشركة بصدد عمل توسعات جديدة لديها لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٦٠%.وأضاف جمال في تصريحات لـ«الدستور» على هامش فاعليات معرض «إيجبس 2020» أن التوسعات الجديدة ستزيد من الطاقة الإنتاجية من ١٠٠ ألف برميل في اليوم إلى١٦٠ ألف برميل.وأوضح أن الشركة بصدد إنتاج سولار يحتوي على منخفض الكبريت يورو 5، وهي من المواصفات العالمية التي يطلبها السوق الأجنبي على مستوى العالم.وأشار إلى هذا المشروع يستهدف التصدير للخارج بالمواصفات العالمية وتوريد جزء محلي للسوق المصرية.وأكد أن معرض «إيجبس ٢٠٢٠» يشهد تقدمًا ملحوظًا هذا العام وحضور مكثف من الشركات المصرية والأجنبية نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري ويعد دليلًا على أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار وعلى وجه الخصوص في قطاع البترول.