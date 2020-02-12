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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مارس.. الأمير وليام وزوجته في زيارة إلى إيرلندا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:54 م
الأمير وليام وزوجته
الأمير وليام وزوجته
وكالات
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أعلن قصر كنسينجتون أن الأمير وليام وزوجته كيت سيسافرون في بداية مارس المقبل إلى إيرلندا، بعد فترة وجيزة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز حزب مؤيّد لإعادة توحيد إيرلندا في الانتخابات الإيرلندية.

وأشار بيان للقصر إلى أن "دوق ودوقة كامبريدج سيقومان بزيادة رسمية لإيرلندا بين الثلاثاء في الثالث من مارس المقبل والخميس في الخامس منه".

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور ثلاثة أيام على الانتخابات التشريعية الإيرلندية التي أجريت السبت، وحقّق فيها الحزب الجمهوري اليساري "شين فين" فوزًا تاريخيًا، متقدّمًا على حزبي اليمين الوسط "فيني جيل" و"فيانا فويل".

وعلى الرغم من وصوله إلى السلطة نتيجة ائتلاف انتخابي، إلّا أن حزب "شين فين" يسعى إلى توحيد جزيرة إيرلندا، المقسّمة بين إيرلندا الشمالية التابعة للملكة المتحدة والجمهورية الإيرلندية، وذلك منذ حصول الأخيرة على استقلالها في العام 1919.

وشكّل هذا الحزب لفترة طويلة الذراع السياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، وهو مجموعة شبه عسكرية تصنّفها الحكومة البريطانية كمنظّمة إرهابية، اغتالت لويس مونتباتن العم الأكبر للأمير وليام.

إلى ذلك، اهتزّت العلاقات بين جمهورية إيرلندا وبريطانيا بسبب البريكست، خصوصًا أن المفاوضات القائمة كانت تثير المخاوف من عودة الحدود المادية بين البلدين.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لأحد أفراد العائلة المالكة إلى دولة أوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا أن الملكة إليزابيث الثانية قامت برحلة تاريخية إلى جمهورية إيرلندا في العام 2011 وسط إجراءات أمنية مشدّدة، لتصبح الملكة البريطانية الاولى التي تزور هذا البلد بعد استقلاله.

ومنذ ذلك الحين، زار الأمير تشارلز وزوجته كاميلا هذه البلاد خمس مرات.

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