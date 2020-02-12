جدل واسع بلبنان بسبب أسئلة عن قاسم سليمانى فى الامتحانات

عرضت فضائية «العربية» الإخبارية، فيديو جراف عن مدارس المهدى التابعة لحزب الله في لبنان، والتي تمتحن طلابها عن معلوماتهم حول قاسم سليماني.وجاءت أسئلة الامتحان: "متى عين قاسم سليماني قائدًا لفيلق الفجر؟.. ومتى منحه الخميني وسام الحرس الثوري".. ومتى استشهد بغارة أمريكية؟".وأشار الفيديو، إلى أن هذه الخطوة وصفها رجال الدين في لبنان بأنها تمدد للنفوذ الإيراني في المنطقة، كما رفض الطلاب هذا النمط من الأسئلة في الامتحانات واعتبروها لا قيمة لها.وعبر مغردون عن استيائهم من وضع هذه الأسئلة في الامتحانات، واعتبروه تعبئة خطيرة ومتطرفة.