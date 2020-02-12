ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير أفلام السينما في المجتمعات

عقد قصر ثقافة طور سيناء، بفرع ثقافة جنوب سيناء، وبالتحديد في مدرسة طه حسين الإعدادية بالطور العاصمة، محاضرة تذوق سينمائى بعنوان "تقييم أفلام السينما" ألقاها الكاتب الصحفى أشرف عبد الظاهر مدير مكتب الجمهورية بجنوب سيناء، بحضور جمع من طلاب المدرسة.تناولت المحاضرة أهمية السينما وتأثيرها فى المجتمعات والإنجازات التى قدمتها للإنسانية، متطرقا لعصور السينما وبداية السينما فى مصر والعالم، كما عرف الفيلم التسجيلى وأنواعه، مؤكدًا أن من أهم وظائف السينما تسليط الضوء على الظاهرة المجتمعية أو أية قضية من قضايا المجتمع مع وضع الحلول المناسبة لها.وأوضح ان الإرهاب والتعصب المجتمعى من أهم أسباب انتشار أفلام العنف فى مصر.كما نظم القصر بالمكتبة العامة جلسة لمناقشة كتاب "الشباب بناة الحضارة" أدار المناقشة مسئول المكتبات بالفرع بمشاركة عدد من طلاب المدارس الإعدادية بالطور العاصمة، دار النقاش حول الدور الهام للشباب فى إزدهار الأوطان وبناء المجتمع، حيث إنهم صناع القرارات والأيادى العاملة لبناء مستقبل الوطن.كما تطرق النقاش لوصايا الرسول صل الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالشباب وتوعيتهم فهم قوة الوطن الحقيقية، أعقبه من مكتبة الطفل بالقصر تنفيذ ورشة مواهب لرسوم الأطفال بمشاركة مجموعة من تلاميذ مدرسة الزعيم السادات خلال زيارتهم للقصر، تلاها تنظيم مجموعة من المسابقات فى الغناء وإلقاء الشعر بهدف تنمية المهارات الفنية واكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها.أعد بيت ثقافة دهب عرض سينما لكرتون الأطفال بعنوان "مولان" ضمن أنشطة نادى السينما، بحضور عدد من تلاميذ مدرسة علي بن ابى طالب الإبتدائية بدهب، والذى يدور حول الفتاة مولان التي تتحدى كل من حولها للدفاع عن وطنها، حيث يهدف الفيلم لتعزيز القيم الإيجابية للنشء.كما نظم بيت ثقافة أبوزنيمة مسابقة فى المعلومات بمشاركة مجموعة من طلاب المعهد الأزهرى بأبو زنيمة خلال زيارتهم للموقع، وطرح العديد من المعلومات الفنية والثقافة بهدف تنمية المهارات الفنية والثقافية وتعزيز القيم الإيجابية.