اليونسكو تختار شابًا مصريًا ضمن اللجنة الدولية بالمنظمة

اختارت منظمة اليونسكو- الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- الشاب المصري "عمرو سليم" عضوًا باللجنة الدولية المنظمة للأسبوع العالمي للإعلام ومحو الأمية المعلوماتية Global Media and Information Literacy" (MIL) Week 2020"، وقامت اليونسكو بإبلاغه رسميًا بذلك أمس، ليكون الشاب المصري والعربي الوحيد بتلك اللجنة الدولية.ويعمل "عمرو" كمدير مؤسسة المستقبل للدراسات الإعلامية والسياسية والاستراتيجية، وقد تم اختياره العام الماضي كرئيس للجنة الترشيحات لانتخابات التحالف العالمي للشراكة في الإعلام محو الأمية المعلوماتية التابع لها GAPMIL.يشار إلى أنه قد أعلنت مائة وثلاثون دولة بالإجماع قيامها بالاحتفال الرسمي بالأسبوع العالمي للإعلام ومحو الأمية المعلوماتية خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.ومن خلال ذلك الاحتفال العالمي ترسل اليونسكو رسالة إلى العالم مفادها أن محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية هو مفتاح تمكين جميع الشعوب، وأنه يجب وضع ذلك الموضوع بقوة على جدول أعمال التنمية الدولية.