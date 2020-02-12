وزير التعليم: لن يتم طباعة الكتب الورقية للثانوي السنوات القادمة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم طباعة الكتب الورقية السنوات القادمة، للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضعها على موقع بنك المعرفة، ويمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة من خلال التابلت.وأكد "الوزير" خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لم يتم الاكتفاء بوضع كتاب الطالب فقط على بنك المعرفة، بل سيتم وضع مصادر كثيرة لتعليم الطالب البحث، واستسقاء معلوماته من أكثر من مصدر، إلى جانب امتحانات وفيديوهات لقياس مدى استيعابه للموضوع الذى يدرسه.