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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: عدم تنفيذ أنقرة لالتزاماتها سبب تفاقم الوضع في إدلب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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اتهمت موسكو، أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع في إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع في هذه المنطقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن أسباب التدهور الحالي، الذي تشهده إدلب السورية، يتمثل في فشل تركيا المزمن في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا.

وأضافت، في ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية.

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