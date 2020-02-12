رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم الحكومة الانتقالية في السودان

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:41 م
روزمارى ديكارلو
روزمارى ديكارلو
أ.ش.أ
طباعة
أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، روزمارى ديكارلو، التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني الطموحة لمستقبل أفضل.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأمم المتحدة برئاسة ديكارلو، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين.

وقالت المسئولة الأممية إن زيارتها للسودان تأتي تأكيدًا على حرص الأمم المتحدة لدعم السودان، معبرة عن سعادتها بالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان.

من جانبه، قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هيسوم، إن اللقاء تطرق لمتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

منذ حوالي 20 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ حوالي 20 ساعة

الطيار الموقوف "محمد رمضان" كاذب وسأقاضيه

منذ حوالي 4 ساعات

«موبايل عليه بلاوى».. «ميدو» يحذّر إبراهيم سعيد من مجدى عبدالغنى

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

يابانية وابنها يحتالون على 3250 فندقا

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

18 فبراير.. جودة عبدالخالق يناقش «من الميدان إلى الديوان»

معرض مسقط الدولي للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير أفلام السينما في المجتمعات

مريم هرموش تناقش «أكبر من عشق» بجاليرى ضى