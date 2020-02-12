الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم الحكومة الانتقالية في السودان

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، روزمارى ديكارلو، التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني الطموحة لمستقبل أفضل.واستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأمم المتحدة برئاسة ديكارلو، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين.وقالت المسئولة الأممية إن زيارتها للسودان تأتي تأكيدًا على حرص الأمم المتحدة لدعم السودان، معبرة عن سعادتها بالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان.من جانبه، قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هيسوم، إن اللقاء تطرق لمتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات.